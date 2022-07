A2 UFFICIALE – La Spezia ingaggia Allanis Delboni

La Cestistica Spezzina annuncia il suo primo nuovo acquisto della stagione 2022-23: si tratta di Allanis Cristina Delboni Da Silva, ala classe 2002 con doppio passaporto, brasiliano e italiano, proveniente dal Foz Basquete, Brasile, dove ha giocato fino allo scorso marzo, e cresciuta cestisticamente a São Bernardo do Campo. Allanis, inoltre, ha partecipato al mondiale U19 del 2021 con la maglia verdeoro del Brasile. Ecco le sue prime parole da neo-bianconera:

“Sono molto felice ed entusiasta di entrare a far parte di questa squadra nella nuova stagione. Credo che insieme possiamo fare un gran lavoro per arrivare lontano e magari migliorare ulteriormente i già ottimi risultati che la società ha raggiunto pochi mesi fa. Non vedo l’ora di scendere in campo e onorare al meglio questa opportunità”. Poi Allanis descrive il suo stile in campo: “Mi piace molto difendere, innanzitutto. A livello offensivo sono più per attaccare il canestro, ma se vedo che c’è l’occasione buona posso anche tirare da tre punti. Un’altra mia qualità è fare squadra, dare tutto in campo, ed è per questo che prediligo la difesa, se difendo bene poi è più facile fare canestro per le mie compagne”.

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina