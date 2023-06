A2 UFFICIALE – La Spezia ingaggia Anna Capra

La Cestistica Spezzina comunica l’ingaggio di Anna Capra per la stagione 2023-24: la guardia, classe 2003, è il primo nuovo innesto della compagine bianconera. Anna ha già esperienza in serie A2, prima a Vigarano, poi a Firenze, dove l’anno scorso ha chiuso la stagione con 8,4 punti in 17,7 minuti di media, tirando col 43% da dentro l’area, 28% da oltre l’arco e 72% dalla lunetta. Per lei 29 partite disputate con la maglia de Il Palagiaccio tra regular season e playoff.

“Sono contenta della scelta presa – afferma Anna –, che sarà sicuramente un’opportunità di crescita in ogni campo, e sono pronta a dare il mio contributo alla squadra. Non vedo l’ora di cominciare la nuova avventura con i primi allenamenti di fine agosto”.

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina