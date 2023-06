A2 UFFICIALE – La Spezia ingaggia Lea Favre

Léa Favre è il secondo innesto della Cestistica Spezzina. L’ala svizzera, classe 1997, arriva dagli Eigner Angels di Nördlingen, Germania, dove ha disputato i playoff nella Bundesliga femminile. Léa annovera anche tre presenze nella nazionale elvetica quest’anno, due delle quali nelle gare di qualificazione ad Eurobasket contro le azzurre, con 8,7 punti, 6,7 rimbalzi e 2,3 assist di media.

“Sono contenta della mia scelta – afferma Favre – e sono carica per la nuova avventura. Il fatto di avere obiettivi importanti è una motivazione in più, e darò tutto per aiutare la squadra a raggiungerli, anche se ovviamente non sarà affatto semplice”.

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina