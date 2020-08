A2 UFFICIALE- La Spezia riabbraccia Linguaglossa

Lietissimo ritorno in casa Crédit Agricole La Spezia: dopo la pausa per maternità, la veterana bianconera Betty Linguaglossa è pronta per calcare nuovamente il parquet nella prossima stagione. Esperienza ed energia, dunque, saranno ancora a disposizione di coach Corsolini e della squadra spezzina.

“Da parte mia – afferma Betty –, così come da parte di tutte, credo che ci sarà grande voglia di rimettersi in gioco avendo lasciato un campionato in sospeso. La maternità per me è un’esperienza magica e allo stesso tempo motivo di grande crescita personale. Non è stata dura rinunciare alla pallacanestro nel senso che l’ho affrontata come un anno sabbatico dopo tanti anni di “rinunce” per via degli impegni legati appunto ad essa. Non era previsto finire l’anno scorso la mia “carriera”, finalmente si era creato un bel gruppo e mi sarebbe piaciuto farne parte, se non ci fosse stato questo “piccolo imprevisto”!! Infatti ogni volta che le ragazze giocavano in casa (fino alla nascita di Agnese) ho seguito tutte le partite, e proprio in quei momenti sentivo il richiamo della palla a spicchi”.

Infine, un ultimo pensiero sulla stagione che arriverà: “Conosco le mie ‘vecchie’ compagne, ho avuto modo di conoscere le nuove e so che tutte sono ragazze ambiziose e ‘toste’, mi aspetto quindi una stagione divertente e di vertice. Per quanto mi riguarda ho iniziato ad allenarmi praticamente da subito, appunto perché l’obiettivo era quello di ritornare a giocare, e devo dire che non è stata poi così dura rimettermi in pista. Credo di essere sulla buona strada per farmi trovare pronta il prima possibile e dare un contributo importante alla squadra”.

Ufficio Stampa Crédit Agricole Cestistica Spezzina