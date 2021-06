Ancora insieme. La società Cestistica Spezzina comunica con grande piacere che Elisa Templari farà parte del roster bianconero anche nella prossima stagione. Dopo coach Corsolini, dunque, un’altra conferma in casa spezzina, a fare da tramite tra il nuovo corso e quello precedente. Per Elisa questa sarà la quinta stagione consecutiva in maglia Cestistica, con altrettante annate in bianconero alle spalle ad inizio carriera. Capitano da due stagioni, la numero 7 della Cestistica ha chiuso lo scorso campionato come seconda miglior realizzatrice della squadra con 13,8 punti di media, col rammarico di non aver potuto vederla in campo al meglio nella serie playoff con Faenza.

“Sono molto felice di poter proseguire questo percorso – dichiara Templari -, si è concluso un ciclo e se ne sta per aprire uno nuovo, la cosa mi intriga particolarmente. Per me è motivo di grande orgoglio poter continuare a far parte di questa grande famiglia e portare esperienza ad una squadra giovane ma talentuosa. Non vedo l’ora di iniziare!”

E allora bentornata, Elisa, e buon lavoro anche a te!

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina