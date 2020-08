A2 UFFICIALE – La Spezia rinnova Tosi e Mori

Altre liete conferme in casa Crédit Agricole La Spezia: a vestire ancora la maglia bianconera per un’altra stagione saranno Arianna Tosi ed Emma Mori. Arianna è ormai una veterana della Cestistica, al suo quinto anno spezzino, mentre Emma ha esordito in serie A2 due stagioni fa. Entrambe hanno tanta voglia di ripartire col basket giocato e di confrontarsi ad alti livelli. Ecco le loro parole.

“Sono felice di cominciare per il quinto anno una nuova stagione in maglia bianconera – afferma Arianna –. Ormai qui a Spezia mi sento come a casa e a causa della sosta forzata ne sono stata distante per fin troppo tempo. Proprio per questo non vedo l’ora di ricominciare, mi mancano il campo e le mie compagne di squadra, e sono sicura che ci aspetta un bel campionato, con la speranza che possa tornare tutto alla normalità il più presto possibile”.

“Sono super onorata di essere stata riconfermata anche per la nuova stagione – dichiara una raggiante Emma –. Questo ormai è il mio terzo anno qui a Spezia, quindi posso dire che non vedo l’ora di ritornare in famiglia. Dopo tanti mesi senza pallone né compagne, fremo dalla voglia di tornare in campo, e speriamo che la gravissima situazione globale vada piano piano a migliorarsi. La stagione si prospetta intensa e di altissimo livello, ma sono certa che anche quest’anno potremmo dire la nostra. DAI NOI SEMPRE”.

