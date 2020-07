A2 UFFICIALE – La Spezia riparte da coach Corsolini

Nuova stagione e prima conferma per la Crédit Agricole La Spezia, che è lieta di annunciare ancora Marco Corsolini nel ruolo di capo allenatore. Una scelta fatta per dare continuità ad un progetto a lungo termine e che nell’ultimo periodo ha regalato ottimi risultati alla società bianconera, confermandola nell’élite del basket di A2 femminile.

“La conferma fa assolutamente molto piacere – afferma il tecnico della Cestistica –, sono all’ottavo anno consecutivo con questa squadra, sicuramente uno tra i periodi più longevi nella storia della società. Allenare e fare risultati a casa propria, con un affetto maggiore rispetto alle altre piazze, ha senza dubbio un sapore diverso e più gradevole. Nonostante le difficoltà e la situazione poco chiara, la società ha fatto tutto il possibile per dare continuità al progetto. Due anni fa il gruppo si presentò alle Final Eight di Coppa Italia con defezioni ed infortuni gravi, ci piacerebbe riprovarci e giocarcela nel pieno delle nostre possibilità. In questo senso, le altre conferme che arriveranno prossimamente sono la base per la ripartenza da un gruppo consolidato”.

Ufficio Stampa Crédit Agricole Cestistica Spezzina