A2 UFFICIALE – La Spezia riparte dalla conferma di coach Corsolini

Tutti confermati eccetto Giulia Zampieri, che lascia temporaneamente la panchina per scelta personale

La Cestistica Spezzina conferma il proprio staff tecnico: anche nella prossima stagione, dunque, al timone della squadra bianconera ci sarà coach Marco Corsolini. L’allenatore è alla sua ottava stagione consecutiva sulla panchina spezzina, undicesima complessiva. Dati che testimoniano l’ottimo lavoro svolto dal tecnico, e che consolidano il pluriennale connubio con la società. Corsolini sarà coadiuvato dal duo di assistenti composto da Fabrizio Sturlese e Alessandro Lerici mentre, per motivi personali, temporaneamente non farà più parte dello staff tecnico Giulia Zampieri, che la società ringrazia calorosamente per il prezioso contributo di questi anni, in attesa e nella speranza di rivederla presto sulla panchina bianconera. Per lei anche una presenza da head coach nella partita poi vinta in casa del CUS Cagliari, nella stagione 2021/22, e un’esperienza con la nazionale femminile under 20 da assistente nell’estate 2023. La Cestistica augura dunque buon lavoro a Marco, Fabrizio e Alessandro per la prossima stagione sportiva.

UFF.STAMPA CESTISTICA SPEZZINA