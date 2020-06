A2 UFFICIALE- La Virtus Cagliari rinnova Favento, Lussu, Brunetti e Zolfanelli

Dopo aver riconfermato la guida tecnica per la prossima stagione di serie A2 femminile, grazie all’accordo con il coach Iris Ferazzoli e l’assistente Valentina Calandrelli, la SS. Virtus Cagliari pensa a creare la formazione che cercherà la salvezza nel secondo campionato nazionale femminile. In attesa dei rinforzi, che a breve potrebbero essere comunicati ufficialmente, la società del presidente Paolo Pellegrini è lieta di annunciare la conferma in maglia bianco azzurra, dell’ala alta Silvia Favento. Classe 1985 (4 aprile), Favento è reduce da una stagione sfortunata con la Virtus, avendo subìto dopo poche giornate di campionato un brutto infortunio al ginocchio che l’ha costretta a chiudere anzitempo la stagione. Secondo anno con la Virtus anche per la cagliaritana Federica Brunetti (ala pivot) che, con i suoi 184 centimetri darà una mano sotto le plance (ha anche una buon mano dalla media distanza) proprio a Favento. Confermata in cabina di regia anche Martina Zolfanelli. Toscana di nascita (classe 1998) Martina lo scorso anno ha confermato la sua talentuosità convincendo tecnico e società a tenerla in via Pessagno anche per la prossima stagione. Tra le altre conferme anche quella di Anna Lussu, playmaker con tanta grinta e cuore del 1985 (ex San Salvatore Selargius) con 163 centimetri di altezza. Nel roster della serie A2 ci saranno anche il play guardia, classe 1998, Laura Pellegrini Bettoli e l’ala pivot /172 centimetri) del 1999 Giada Podda, più un agguerrito nucleo di ragazze provenienti dal settore giovanile che, durante la stagione, potranno maturare e dare una grossa mano d’aiuto al lavoro di tutto il gruppo.

Uff.Stampa Virtus Cagliari