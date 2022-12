A2 UFFICIALE – Lara Tribouley lascia Alpo, proseguirà la stagione in Spagna

L’Alpo Basket ’99 comunica che l’atleta Lara Tribouley proseguirà la stagione in terza divisione spagnola: la giocatrice argentina è già partita per la Spagna e non sarà presente domani nella trasferta di Bolzano. Trasferta che si preannuncia delicata per l’Ecodent, dato che le Acciaierie Valbruna Bolzano hanno due punti in più in classifica delle biancoblu: vincere domani (ore 18.00 nella palestra della Scuola Media Stifter) significherebbe agganciare a quota 6 le altoatesine. Le Sisters, delle ex De Marchi e Nasraoui, hanno vinto soltanto una delle ultime sette partite giocate, proprio come la formazione di coach Nicola Soave che così presenta la sfida di domani: «E’ una partita importante che ci potrebbe far recuperare qualche posizione in classifica: dobbiamo dar seguito alla prova che abbiamo fornito con il Sanga nella quale, pur perdendo, si sono viste cose positive. Dobbiamo in pratica confermare il nostro stato di forma e proseguire nel nostro processo di crescita». Che avversaria è Bolzano? «Una squadra che sta facendo un campionato in linea con il suo obiettivo che è quello di salvarsi il prima possibile. Ha una coppia di lunghe importanti come la top scorer del girone nord Nasraoui e l’austriaca Jurhar ma pure le esterne Giordano, ex Udine, e la “nostra” De Marchi sono buone giocatrici pertanto dobbiamo stare attenti e non accusare i black-out che hanno contraddistinto il nostro inizio di campionato». Subito dopo Bolzano avrete un altro confronto diretto con la Dimensione Bagno Carugate: «Sì, mercoledì ospiteremo Carugate e bisogna arrivarci con una vittoria: questo ci permetterebbe di vedere tutto in maniera diversa. Concludere al meglio il girone d’andata ci darebbe tanta fiducia e una spinta enorme per quello di ritorno»..

Andrea Etrari