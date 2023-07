A2 UFFICIALE – Laura Cremona firma con Mantova

La società è lieta di comunicare che Laura Cremona (19 maggio 2000, play/guardia) giocherà tra le fila sangiorgine nella stagione entrante.

La play/guardia piacentina muove i primi passi sul campo da gioco all’età di 6 anni con la Polisportiva Libertas Calendasco, società con cui rimane fino ai 15 anni fino a quando, grazie alla militanza nelle nazionali giovanili, ha avuto l’occasione di andare a giocare a Battipaglia. Con la formazione campana è rimasta per 5 anni, avendo avuto la possibilità di disputare varie finali nazionali giovanili e di esordire in Serie A1.

A seguito del lockdown il desiderio di Cremona era quello di avvicinarsi nuovamente verso casa e provare nuove esperienze accettando così la proposta in Serie A2 con la BCB Bolzano per due stagioni consecutive. Nell’ultima stagione, invece, è stata in forze alla PFF Firenze in Serie A2 (Girone Sud) con la quale ha raggiunto la finalissima vinta poi proprio da Battipaglia in Gara 2.

Laura andrà dunque a rafforzare il team biancorosso anche lei attratta dalla futuribilità del progetto mantovano ed un’atleta che ha segnato il percorso di Cremona fino ad ora: “La proposta ricevuta da Mantova per la prossima stagione mi ha entusiasmato perchè il progetto mi è apparso molto solido e competitivo. Ad accrescere la mia favorevole impressione verso Basket 2000 San Giorgio c’è la conoscenza e la notevole stima che nutro verso Marida, che conosco dai tempi di Battipaglia e che per me ha sempre rappresentato un esempio da seguire. Inoltre negli anni i feedback sulla solidità di Mantova come società e sulle qualità dello staff tecnico sono sempre stati di notevole spessore e questo è determinante per affrontare un nuovo percorso. – e ancora – Poter giocare vestendo la maglia di una società ben strutturata e ben organizzata è un ottima opportunità, fra l’altro per nulla scontata in questo momento storico del nostro movimento.”

Approdare in una nuova squadra composta da giocatrici esperte e che già si conoscono è ambizioso e potrebbe spaventare, ma non è il caso di Laura: “Per quanto riguarda invece l’ambito delle mie aspirazioni personali è ovvio che iniziare una nuova avventura è già di per sé una sfida che pone qualche incertezza, ma anche tanti stimoli. Sono tante le ambizioni e desideri che mi animano in questo momento, ma principalmente voglio poter dare il mio contributo concreto alla Società e alla squadra. Spero di riuscire ad inserirmi serenamente sia nel gruppo che nelle dinamiche di squadra perché so quanta importanza possano avere questi due aspetti sull’andamento di una stagione.”

Un gruppo che ha dimostrato di fare dell’unione il suo punto di forza, ancora ignoto alla nuova pedina biancorossa che è però ben consapevole della qualità atletica che incontrerà: “Delle mie future compagne purtroppo non conosco nessuno di persona, a parte appunto Marida, tuttavia sui campi di gioco le ho incontrate quasi tutte e per questo conosco il loro valore cestistico! Penso e spero che potremmo costruire un bel gruppo che ci permetta di raggiungere gli obiettivi di stagione!”

A Laura va un grande in bocca al lupo per la stagione entrante e un caloroso benvenuto in biancorosso.

UFF.STAMPA BASKET 2000 SAN GIORGIO