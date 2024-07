A2 UFFICIALE – Laura Cremona rinnova con Mantova

La società è felice di comunicare che Laura Cremona (play/guardia, 2000) continuerà ad essere una giocatrice biancorossa.

Per Laura si tratterà della seconda stagione con San Giorgio: la prima si è conclusa con una media di 4,9 punti per partita con il 72% dal tiro libero.Playmaker duttile adatta anche al ruolo di guardia, Cremona va ad aggregarsi al roster quasi del tutto definito di coach Logallo.

La precedente stagione è stata a bilancio pienamente positivo per lei e la riconferma è frutto di un processo che ha maturato sempre più consapevolezze: “Sono fermamente convinta che quando il percorso di una giocatrice si sposa con il progetto di una società entrambe abbiano bisogno di tempo. È innegabile infatti che esistano delle tempistiche di realizzazione e di maturazione che sono ‘fisiologiche’. Quando all’interno di una società ci si trova bene è “gioco-forza” proseguire insieme per cercare di raggiungere insieme i vari obiettivi; perciò la scelta di rimanere è una diretta conseguenza di questa mia convinzione. Ovviamente alla base di questa mia decisione c’è anche, e soprattutto, la serietà, la professionalità e la disponibilità che Mantova ha dimostrato di avere come realtà cestistica e lavorativa. Perciò eccoci qua!”

Laura Cremona ha commentato la nuova configurazione della squadra, che inizierà a lavorare insieme nelle prossime settimane: “Presto si ricomincia, palla al centro e tutto sarà da reinventare perché il gruppo, fra vecchie presenze e nuovi arrivi, andrà ricostruito, assemblato e vitalizzato. Noi giocatrici però siamo avvezze a gestire questi momenti delicati perché, in fondo, lo facciamo da sempre e quindi confido che con la collaborazione di tutti sarà un obiettivo che verrà raggiunto presto e bene. – Cremona prosegue poi con quello che sono gli obiettivi che desidera porsi in questa nuova annata – L’ inizio dell’ anno è anche il momento della definizione di progetti e aspettative che rappresentano lo stimolo per affrontare il percorso del campionato. Personalmente spero in un’ulteriore crescita tecnica e tattica e spero di poter dare un contributo ancora maggiore rispetto allo scorso anno. È mio desiderio poter proseguire , anche, il percorso da allenatrice del settore giovanile che è un aspetto della pallacanestro che mi è indubbiamente congeniale e che mi interessa tantissimo. Affiancare Coach Logallo e Gianfreda sarà per me un’ottima opportunità. Infine, per quanto riguarda la squadra, penso che San Giorgio debba puntare in alto, ci sono i presupposti e lo spirito giusto per farlo. Sono certa che la nostra realtà saprà dimostrarsi forte, dinamica e competitiva.”

Infine, il pensiero di Laura va alle compagne salutate e a quelle che arriveranno, con un saluto particolare anche ai tifosi che hanno sempre popolato il Pala Sguaitzer: “Colgo l’occasione per salutare le mie ex compagne ringraziandole per lo splendido anno trascorso insieme. Al mio nuovo gruppo auguro un anno super nel quale non ci sia solo sudore, ma anche tante soddisfazioni! Concludo dicendo che spero di vedere il palazzetto sempre pieno perché la presenza di tutto il nostro settore minibasket, del settore giovanile con i giovani atleti e i rispettivi genitori, nonché tutti i nostri tifosi rappresentano linfa vitale per chi è in campo a combattere per i nostri colori. Ci vediamo presto al Pala Sguaitzer!”

