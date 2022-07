A2 UFFICIALE – Laura Steggink firma con Matelica

La Halley Thunder Matelica è felice di annunciare che la giocatrice olandese Laura Steggink vestirà i colori biancoblù nel prossimo campionato 2022/23 di serie A2 femminile di basket.

Laura Steggink è nata il 28 marzo 1997 ad Almelo e vive nella vicina Tubbergen, al confine orientale dei Paesi Bassi, in prossimità della Germania. E’ alta 185 centimetri e può ricoprire i ruoli di ala/grande e di pivot.

«Abbiamo individuato in Laura le caratteristiche tecniche e umane per ricoprire un ruolo importante nel nostro roster – sono le parole del coach Orazio Cutugno. – Fin dai primi contatti ho sùbito percepito grande entusiasmo nel volersi mettere in gioco in Italia e disponibilità a far parte del nostro progetto. Crediamo che si adatterà al più presto al livello fisico e tecnico del campionato e quindi potrà mettere al servizio della squadra le sue qualità e la sua energia positiva».

Laura è una giocatrice che, oltre al gioco interno, ha le capacità di colpire dalla media distanza e dispone anche di un buon tiro da tre.

Nelle ultime sei stagioni ha giocato ininterrottamente nel massimo campionato del suo paese dimostrando una buona continuità di rendimento, prima due stagioni alle Royal Eagles (6,5 punti e 5,2 rimbalzi nel 2016/17, 6,4 punti e 5,7 rimbalzi nel 2017/18), quindi le ultime quattro stagioni in fila nelle Jolly Jumpers Tubbergen della sua città, in quintetto base (5,5 punti e 2,8 rimbalzi nel 2018/19, 10,9 punti e 5,0 rimbalzi nel 2019/20, 9,1 punti e 5,3 rimbalzi nel 2020/21, 8,4 punti e 3,5 rimbalzi nel 2021/22).

Ha vestito la maglia “orange” dei Paesi Bassi a livello giovanile dall’Under 16 all’Under 20.

Queste le prime dichiarazioni che Laura Steggink ci ha inviato dall’Olanda, in attesa di raggiungere la Thunder ad agosto: «Sono molto contenta di giocare in Italia la prossima stagione. Sarà il mio primo campionato fuori dal mio paese e sono ansiosa di disputarlo con la maglia della Thunder Basket. Spero proprio di essere un utile innesto per la squadra. Che tipo di giocatrice sono? Mi piace puntare il canestro, ma anche tirare da fuori. Soprattutto ritengo di essere una vera “giocatrice di squadra”, cerco di mettere sempre le mie compagne nelle migliori condizioni. Dopo aver giocato molti anni al livello più alto qui nel mio paese e aver accumulato abbastanza esperienza in questa lega, penso di essere pronta a compiere un altro passo nella mia carriera venendo a giocare in Italia alla Thunder, dove conto di progredire nel basket e, perché no, imparare anche un po’ di italiano! Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione, crescere come squadra e giocare delle belle partite insieme».

Tutto la “famiglia Thunder” dà il benvenuto a Laura.

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica