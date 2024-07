A2 UFFICIALE – Le Panthers Roseto confermano la capitana Giulia Sorrentino

Dopo le conferme di Polimene e Bardarè, le Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver confermato anche Giulia Sorrentino per la stagione 2024/2025, nominandola nuova capitana della squadra.

Guardia di 175 cm, classe 1998, Sorrentino è stata una delle colonne portanti della passata stagione, dimostrando grande continuità e solidità per tutto il campionato: 13 punti di media a partita con il 47% da due e il 36% da tre. Giocatrice rapida, di carattere, che predilige il gioco in velocità e con spiccate doti offensive, Giulia contribuisce molto anche in fase difensiva e nella costruzione del gioco a favore delle compagne, alternandosi eventualmente nel doppio ruolo di playmaker e guardia.

“Giulia non poteva che essere l’elemento da cui partire per costruire la squadra. – ha dichiarato coach Simone Righi” – Abruzzese, simbolo del territorio, ha dimostrato grandissimo attaccamento alla maglia di Roseto, ha dimostrato cosa vuol dire lavorare duramente, ogni singolo giorno, per migliore sé stessa e le proprie compagne. Siamo molto felici che sarà la nostra capitana, tutte le ragazze dovranno prendere esempio da lei per capire cosa vuol dire essere una Panthers e cosa serve per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

