A2 UFFICIALE – Le Panthers Roseto confermano la playmaker Giorgia Polimene

Le ARAN Cucine Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver confermato per la stagione 2023/2024 la playmaker Giorgia Polimene.

Cresciuta cestisticamente a Pescara, Polimene ha mostrato fin da subito grande determinazione in campo, una dote che non è passata inosservata agli occhi della compagine rosetana. Da qualche anno, infatti, ha sposato il progetto del settore giovanile delle Panthers, migliorando con il tempo le sue caratteristiche fino ad entrare nel roster della prima squadra in Serie A2. In questa stagione avrà il compito di dare minuti alla play titolare Cecili e potrà accrescere ulteriormente il suo bagaglio tecnico e umano con giocatrici di primissimo livello.

Forte attitudine al lavoro, molto veloce nella lettura delle situazioni di gioco, ottimo ball handling, tiro preciso e pulito: queste le caratteristiche di Giorgia Polimene che vestirà anche quest’anno la canotta delle Panthers Roseto.

Ufficio Stampa Panthers Roseto