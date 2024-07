A2 UFFICIALE – Le Panthers Roseto ingaggiano la play guardia argentina Gianella Espedale

By



Le Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto un accordo con la giocatrice Gianella Espedale.

Nata a Plaza Huincul (Argentina), classe 2005, Espedale è una play-guardia di 163 cm. Cresciuta cestisticamente nel Neuquem, viene subito selezionata nella nazionale giovanile di categoria Under 14, partecipando in Messico ai Campionati Sudamericani Under 16.

Nella stagione 2021/2022 arriva in Italia indossando la maglia di Alghero e con il club sardo, oltre a giocare in Serie B, vince due titoli regionali giovanili. L’anno seguente viene ingaggiata da Castelnuovo Scrivia (Serie A2) e qui Espedale aumenta ulteriormente le sue qualità: ball handling, attaccare il canestro e tirare con precisione della distanza. Nei due anni con la società piemontese, la giovane argentina vince altri due titoli regionali giovanili, mentre con la prima squadra conquista la Coppa Italia 2023 e la promozione in Serie A1 nella scorsa stagione, risultando un elemento importante nel sistema di gioco.

“Gianella è una ragazza tostissima e con grande carattere. – ha dichiarato coach Simone Righi – Arriva da un anno di apprendistato a Castelnuovo dove è cresciuta tanto. Roseto può essere la giusta rampa di lancio per la sua carriera, sono sicuro che ha tutte le carte in regola per fare un campionato d’alto livello”.

