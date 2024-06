A2 UFFICIALE – Le Panthers Roseto ingaggiano la play Lavinia Lucantoni

Le Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto un accordo con la giocatrice Lavinia Lucantoni che diventa il primo nuovo innesto della stagione 2024/2025.

Nata a Roma, classe 2005, Lucantoni è una playmaker di 180 cm che ha fin qui svolto tutto il suo percorso cestistico nelle fila del Basket Roma. Nella stagione 2022/2023 è stata una delle assolute protagoniste della vittoria del campionato di Serie B. L’anno seguente, alla sua prima esperienza in Serie A2 sempre con la maglia capitolina, ha fatto registrare ottime cifre (11.4 punti, 4.6 rimbalzi e 2.7 assist) risultando, tra le giovani italiane, come una delle giocatrici più forti e futuribili.

A conferma di ciò, ha già diverse presenze con la Nazionale giovanile – partecipando agli Europei under 18 del 2023 – e attualmente è in ritiro con la Nazionale under 20 che prenderà parte agli Europei di categoria in Lituania nel prossimo mese di luglio.

“Lavinia è una delle giocatrici più importanti a livello giovanile nel panorama cestistico italiano. – ha dichiarato coach Simone Righi – Arriva a Roseto con l’obiettivo di fare il salto di qualità e di diventare una playmaker di livello. L’ho trovata molto carica e motivata, le faccio un grande in bocca al lupo per gli Europei under 20 e l’aspettiamo a Roseto per cominciare questa nuova avventura”.

