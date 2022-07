A2 UFFICIALE – Le Panthers Roseto mettono centimetri in area con il centro Sofia Dell’Olio

Le ARAN Cucine Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto l’accordo, per la stagione 2022/2023, con la giocatrice Sofia Dell’Olio.

Classe 1998 la Dell’Olio è un centro di 192 centimetri, cresciuta tra le fila dell’Olimpia Pesaro e del Basket Girls Ancona, che ha alle spalle diverse stagioni nel campionato di Serie A2 con le maglie di Ancona, Faenza, Umbertide e Firenze.

“Sofia è reduce da un buon campionato con Firenze. – ha dichiarato coach Massimo Romano – È stata un elemento fondamentale per la squadra fiorentina, facendosi trovare pronta nel sostituire Reani in quintetto quando si è infortunata. Quest’anno per lei sarà fondamentale nel suo percorso di crescita, sono convinto che è una giocatrice che migliorerà molto dal punto di vista fisico, tecnico e mentale. Ci aspettiamo grandi cose in un reparto che sarà per noi fondamentale vista l’agguerrita concorrenza delle avversarie, straniere nella maggior parte dei casi”.

Ufficio stampa Panthers Roseto