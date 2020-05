A2 UFFICIALE – Le strade del Bcc e di Fabio Pozzi si separano

Dopo quattro stagioni da head coach della squadra di serie A2 Fabio Pozzi non sarà alla guida della formazione nella prossima stagione agonistica, quando e se prenderà il via ovviamente. All’origine del divorzio, consumatosi comunque senza traumi ed in serenità, alcune divergenze sui programmi futuri per le quali non è stato possibile trovare una sintesi che consentisse alle due parti di proseguire un cammino che è stato in questi anni, senza ombra di dubbio, proficuo e ricco di soddisfazioni. A Fabio Pozzi va il più sincero ringraziamento per il grande lavoro svolto in queste stagioni oltre che i migliori auguri per il futuro, con la speranza che un giorno i nostri destini possano incrociarsi nuovamente.

Uff.Stampa Bc Castelnuovo Scrivia