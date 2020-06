A2 UFFICIALE – Leadership e talento, San Giovanni Valdarno piazza il colpo Miccio

Il colpo di mercato è servito. San Giovanni Valdarno torna a ruggire e dopo giorni di silenzio, piazza la settima pedina del nuovo roster. Dopo Nativi, Gregori, Cecili, Missanelli, De Pasquale e Bona, ecco la firma di Lilliana Miccio. Una trattativa durata settimane ma che ora è diventata realtà. Miccio aggiunge così talento ma soprattutto leadership al gruppo forte della tanta esperienza accumulata in questi anni. La giocatrice classe 1989 è reduce da un ottimo debutto nella massima serie a Palermo, dove ha messo insieme 9 punti di media in 19 presenze. Ancora meglio nella stagione precedente, dove sempre in maglia palermitana è indiscussa protagonista della cavalcata della formazione di Coppa con 15 punti e 3 rimbalzi di media a partita conquistando il titolo di MVP del girone Sud. La nativa di Cava de’ Tirreni ha scritto inoltre una pagina di storia in A2: 10 triple messe a segno nei quarti di finale di Coppa Italia tra la sua squadra e Costa Masnaga. Una prestazione sontuosa da 44 punti (3/4 da due, 10/15 da tre e 8/9 ai liberi), con ben 10 triple a referto. Nel suo curriculum importanti esperienze anche Ferrara, Salerno, Napoli e Cagliari.

LA CARRIERA

2007-2008: Carpedil Battipaglia (A2)

2009-2010: Gea Magazzini Alcamo (A2, starting five)

2010-2011: Virtus Cagliari (A2, starting five): 27 games: 10.8ppg, 3.0rpg, 1.1spg, 2FGP: 44.7%, 3PT: 38.2%, FT: 83.3%

2011-2012: Saces Dike Napoli (A2): 26 games: 7.6ppg, 2.8rpg, 1.4spg, FGP: 38.4%, 3PT-1(42.7%), FT: 86.2%

2012-2013: Carpedil Ipervigile Salerno (A2): 26 games: 9.6ppg, 2.5rpg, 1.3spg, FGP: 46.2%, 3PT: 42.0%, FT: 88.0%

2013-2014: Bonfiglioli Ferrara BK (A2, starting five): 21 games: 12.7ppg, 4.0rpg, 2.1spg, FGP: 45.2%, 3PT: 40.2%, FT: 79.3%

2014-2015: Bonfiglioli Ferrara BK (Serie A2): 23 games: 10.9ppg, 4.3rpg, 2.1spg, FGP: 43.7%, 3PT: 30.8%, FT: 76.9%,

2015-2016: Bonfiglioli Ferrara BK (Serie A2, starting five): 31 games: 11.5ppg, 3.0rpg, 1.4spg, FGP: 48.4%, 3PT-3(43.3%), FT: 80.0%

2016-2017: PFF Group Ferrara (Serie A2, starting five): 31 games: 10.8ppg, 4.1rpg, 1.7spg, FGP: 38.7%, 3PT: 35.8%, FT:71.1%

2017-2018: Maddalena Vision Palermo (Serie A2): 31 games: Score-4(16.9ppg), 3.5rpg, 2.4apg, 1.5spg, FGP: 45.6%, 3PT: 38.4%, FT: 74.0%

2018-2019: AndrosBasket Palermo (Serie A2, starting five): 33 games: 14.3ppg, 3.2rpg, 1.5apg, FGP: 45.1%, 3PT: 38.3%, FT-2(91.3%)

2019-2020: SicilyByCar Palermo (Serie A1, starting five): 19 games: 8.9ppg, 1.6rpg, 1.3apg, FGP: 34.7%, 3PT: 39.4%, FT: 64.3