A2 UFFICIALE – L’esperienza di Giulia Manzotti per la nuova Giussano

Le Foxes mettono a segno un colpo importante e completano così il roster 2023-24. La società è lieta di comunicare l’ingaggio di Giulia Manzotti. Classe 1993, giocatrice di grande esperienza per le categorie A1/A2: gioca da 2 o da 3 con una media superiore ai 10 p.ti/partita. Buone percentuali al tiro e presenza fisica sia in attacco, che in difesa. Coach Corno, con l’innesto di Giulia, raggiunge quell’equilibrio tattico sul quale ha convintamente costruito la squadra che affronterà (da cadetta) il campionato di A2.

Ladies & Gentlemen: Giulia Manzotti, Foxes di pregio.

