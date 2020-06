A2 UFFICIALE – Livorno fa tris: confermata Orsini, prese Giangrasso e Degiovanni

Livorno fa tris. Nella giornata odierna il GM De Paoli ha annunciato due innesti e una conferma. Si parte con Orsini, lunga classe 1995, reduce da una brillante stagione in maglia Jolly. Per lei cifre importanti, quali 13 punti e 7 rimbalzi di media a partita. Sul fronte new entry sono invece due i nomi e sono Giangrasso e De Giovanni. la prima è reduce da un campionato in B con Bolzano dove ha collezionato 9 punti e 3 rimbalzi di media a partita, mentre la seconda ha ben figurato con l’altra Bolzano in A2 chiudendo con 9 punti e 3 assist di media a partita.