A2 UFFICIALE – Livorno ingaggia Francesca Evangelista

Francesca Evangelista è una nuova giocatrice del Jolly Livorno. Ala classe 1993, Evangelista lascia la Pallacanestro Femminile Firenze e sbarca in A2 dopo aver disputato le ultime tre stagioni con la PFF, l’ultima delle quali chiusa con 8.7 punti di media a partita. Ad annunciarlo è il suo nuovo allenatore Marco Pistolesi, confermato sulla panchina di Livorno in un video pubblicato in mattinata. Ecco le sue parole: “C’è molta soddisfazione da parte mia, sperando che si possa iniziare nel modo migliore questo quarto anno insieme tra me e la società. Al momento non abbiamo riferimenti di date e formule, che condiziona inizio di preparazione e quanto altro. La società è comunque attiva: abbiamo già confermato il nucleo delle nostre giovani (Ceccarini e Simonetti), mentre il nostro obiettivo è valorizzare Irene Sassetti che è un prospetto del 2004. Abbiamo poi chiuso l’ingaggio di Francesca Evangelista dalla Pallacanestro Femminile Firenze, una ragazza di valore tecnico e umano che ci porterà un notevole apporto tecnico e fisico nelle posizioni di 3/4. In ottica futura il nostro obiettivo primario è la conferma di Francesca Orsini: stiamo cercando di definire l’accordo con la giocatrice e il procuratore. A livello tecnico e umano è una giocatrice sulla quale puntiamo fortemente”.