A2 UFFICIALE – Livorno saluta Bindelli, Tripalo, Collodi, Maffei, Mandroni, Lucchesini e Vanin

“Quest’anno abbiamo deciso di rivoluzionare il roster della prima squadra, per una serie di motivazioni; non ultimo il fattore economico. Colgo dunque l’occasione per ringraziare infinitamente Elena Bindelli, Lisa Tripalo, Claudia Collodi, Elisa Maffei, Martina Mandroni, Alice Lucchesini e Giulia Vanin per il lavoro svolto, evidenziando la loro professionalità, la loro disponibilità e correttezza: qualità che le hanno contraddistinte nel corso degli ultimi anni, e che ci hanno consentito di raggiungere traguardi assolutamente insperati. Per loro l’augurio affinché il futuro possa essere roseo e radioso”.

Paola Parisi