A2 UFFICIALE – Logiman Broni riparte da coach Michael Magagnoli

La Logiman Broni 2022 è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto da capo allenatore della Serie A2 al signor Michael Magagnoli, che guiderà la nostra squadra anche nella stagione 2024/2025.

Il 37enne coach modenese, arrivato a Broni in qualità di primo assistente di Andrea Castelli nella stagione 2021/2022 in Serie A1, inizierà pertanto la sua terza stagione da capo allenatore sulla panca oltrepadana.

Dopo essere subentrato ad Andrea Castelli a metà marzo 2022, portando la squadra ad un soffio da una salvezza oggettivamente impensabile, Michael ha assunto la guida tecnica della squadra a partire dalla stagione 2022/2023 in Serie A/2.

In entrambe le stagioni ha condotto la squadra al raggiungimento dei playoff e nella stagione appena conclusa anche alla partecipazione alla F8 di Coppa Italia.

Un sincero e grandissimo “in bocca al lupo” al nostro Michael.

Ufficio Stampa ASD Broni 2022