A2 UFFICIALE – Lorena Molnar firma con Broni

“I would like to thank to the club for this opportunity and I am really excited to be in Broni jersey. We have new sistem of playing, Girone A and B. It’s gonna be a long season but I wish to all of us tons of luck, health and wins.”

“Vorrei ringraziare il club per questa opportunità, sono davvero entusiasta di vestire la maglia di Broni. Quest’anno ci sarà una nuova suddivisione: Girone A e Girone B. Sarà una lunga stagione ma auguro a tutti noi tanta fortuna, salute e vittorie.”

Il mercato della Logiman Broni si chiude con l’ingaggio di Lorena Molnar. Lunga croata classe 1998, Lorena con i suoi 194 centimetri sarà il centro biancoverde per la prossima stagione. Giocatrice che, a dispetto della giovane età vanta già diverse esperienze nel nostro campionato, Lorena ha accettato di buon grado di sposare il progetto della Logiman dopo un’ottima stagione a Udine nel 2021/22 e una sicuramente molto positiva a Brescia in A1 nel 2022/23. Per lei è pronta la maglia numero 8. Benvenuta!

UFF.STAMPA PF BRONI