A2 UFFICIALE – Lucrezia Coser firma con Roseto

Le Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto un accordo con la giocatrice Lucrezia Coser.

Nata a Trento, classe 1998, Coser è un’ala di 177 cm che si è formata cestisticamente tra le fila della Cestistica Rivana dove ha giocato per quattro stagioni tra Serie A3 e Serie B.

Giocatrice di qualità, che sa abbinare fisicità e atletismo a un ottimo tiro, Lucrezia ha caratteristiche che la rendono in grado di poter coprire il ruolo di ala grande ma, all’occorrenza, anche quello di ala piccola. Nella stagione 2018/2019 fa il suo giovane esordio in Serie A2 con la maglia di Ponzano per poi trasferirsi ad Alpo, l’anno successivo, dove disputa i playoff promozione per la Serie A1.

Coser aumenta ulteriormente il suo bagaglio tecnico e nella stagione 2021/2022 viene ingaggiata da Vigarano, dove fa registrare 8,3 punti e 10 rimbalzi di media. L’anno seguente la lunga trentina si trasferisce a Broni. Con la squadra lombarda incrementa la sua esperienza dentro e fuori dal campo (venendo nominata vice capitana), disputando due ottimi campionati, entrambi conclusi con il raggiungimento dei playoff. Nell’ultima stagione ha realizzato 7,7 punti e catturato 6,8 rimbalzi di media, confermandosi come una delle giocatrici più costanti e solide della Serie A2.

“Lucrezia sarà una giocatrice importantissima nella nostra squadra. – ha dichiarato coach Simone Righi – La sua grinta, la sua energia e la sua voglia di migliorarsi saranno elementi fondamentali dai quali le giovani dovranno trarre ispirazione”.

