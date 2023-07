A2 UFFICIALE – Ludovica Sammartino è una nuova giocatrice di Umbertide

Procede a ritmi sostenuti la definizione del roster della nuova Umbertide. La PFU è infatti lieta di annunciare la firma con Ludovica Sammartino, che va così a rimpolpare il roster di coach Staccini.

Sammartino è reduce da una gran stagione in maglia Vigarano, dove si è messa in evidenza come una delle giovani migliori di tutto il campionato. Ala, classe 2005, nonostante la giovane età e un inizio con poco minutaggio, il suo utilizzo è cresciuto sempre più durante l’arco della stagione diventando nella seconda parte di stagione uno dei punti fermi del club estense. Ottima rimbalzista (6.2), non disdegna prendersi responsabilità anche in fase realizzativa avendo chiuso con ben 9.1 punti di media, superando per due volte i 20 punti realizzati nelle decisive sfide playout con Stella Azzurra e Cus Cagliari. Recentemente ha preso parte agli Europei Under 18 con la nazionale.

UFF.STAMPA PF UMBERTIDE