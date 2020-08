A2 UFFICIALE – Mantova chiude il roster con Agnese Battistelli, Camilla De Stefani e Matilde Errera

La società è lieta di comunicare che le tre giovani atlete, Agnese Battistelli, Camilla De Stefani e Matilde Errera, già giocatrici nelle fila delle giovanili sangiorgine andranno a completare il roster di coach Borghi per la stagione 2020/2021.

Agnese e Matilde, rispettivamente classe 2004 e classe 2003, hanno già fatto parte, nella passata stagione, del roster biancorosso iniziando a tastare il campo e la categoria. Camilla, classe 2002, a gennaio è rientrata in campo con le giovanili del Basket 2000 San Giorgio dopo uno stop causato da un infortunio al ginocchio occorso nel febbraio del 2019; per lei si tratterà quindi della prima vera e propria esperienza con la Serie A2.

Uff.Stampa Basket 2000 S.Giorgio