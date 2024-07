A2 UFFICIALE – Mantova conferma coach Lorenzo Logallo

La società comunica che per la stagione entrante Lorenzo Logallo proseguirà il suo incarico come head coach della Serie A2 unitamente all’impegno con il Settore Giovanile, di cui è anche Responsabile Tecnico.

Lorenzo, avvicendatosi a Stefano Purrone poco dopo la metà della passata stagione, ha fatto collezionare alla formazione mantovana il miglior risultato mai ottenuto dall’inizio dell’avventura in Serie A2.

Il sodalizio tra la società mantovana e Logallo è ormai consolidato: “Sono estremamente onorato e grato per la fiducia che la società ha riposto in me affidandomi il ruolo di capo allenatore della squadra. Il Basket 2000 San Giorgio Mantova per me rappresenta ormai una seconda casa, sono arrivato qui 3 anni fa e insieme alla società siamo cresciuti insieme in modo esponenziale. Fino allo scorso gennaio il mio ruolo era diverso, il focus del mio lavoro era dedicato al settore giovanile mentre il mio fattore in prima squadra era essere il braccio destro di Stefano Purrone, che dal 4 Febbraio ha deciso di affidarmi la panchina della prima squadra. Esordendo a Broni nel mio nuovo ruolo, siamo riusciti a conquistare alla fine della stagione regolare un record di 8 vittorie su 10 gare, ma all’esordio ai playoff ci siamo dovuti arrendere ad un 0-2 con Treviso.”

La costruzione della squadra sta avvenendo in sinergia con il General Manager in un’ottica di conferma del percorso sino ad ora intrapreso con obiettivi di alto profilo: “Con Stefano, nuovo GM della Basket 2000, dal giorno dopo la fine dei playoff abbiamo iniziato a pensare e lavorare per il futuro. Il nostro obiettivo principale sarà quello di costruire un gruppo coeso e determinato, all’altezza degli obiettivi che ci siamo posti. Credo fortemente nel lavoro di squadra e nell’importanza di un ambiente positivo e motivante, dove ogni atleta possa esprimere al meglio le proprie potenzialità.”

Infine, il saluto dell’head coach biancorosso: “Ringrazio Stefano, il presidente Antonio e la dirigenza per la fiducia. Sono convinto che, lavorando insieme, potremo raggiungere grandi risultati. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di vedere tutti voi sugli spalti a sostenerci! A presto!”

Ufficio Stampa Basket 2000 San Giorgio