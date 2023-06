A2 UFFICIALE – Mantova conferma coach Purrone e lo staff tecnico

La società è felice di comunicare che per la stagione 2023/2024 il team allenatori, composto da Stefano Purrone, Lorenzo Logallo e Emmanuel Gianfreda, è stato confermato.

Stefano Purrone, che nel suo curriculum da allenatore ha seduto sulla panchina biancorossa rivestendo in primissima battuta il ruolo di assistente allenatore negli anni di escalation dalla Promozione alla Serie B con una parentesi nella Serie A2 maschile con gli Stings in veste di second assistant coach, conduce la panchina biancorossa a pieno regime dalla stagione 2021/2022 in cui MantovAgricoltura è riuscita a centrare il primo storico traguardo playoff. Oltre all’incarico per la prima squadra, coach Purrone continuerà ad essere Responsabile del Settore Minibasket sangiorgino.

Lorenzo Logallo, first assistant coach e Responsabile del Settore Giovanile mantovano, di origini torinesi, è entrato a far parte del team biancorosso anch’egli dalla stagione 2021/2022. Reduce dalle importanti esperienze con la Libertas Moncalieri e Team Crema con cui ha, rispettivamente, centrato la promozione in Serie A2 e vinto due Coppe Italia, proseguirà il suo incarico con San Giorgio sia per la Serie A2 che in qualità di Responsabile del Settore Giovanile – con all’attivo una stagione ricca di ottimi traguardi – con funzione di primo allenatore delle formazioni di Under 15 e Under 17.

Emmanuel Gianfreda, la new entry della scorsa stagione del team allenatori, prolungherà ulteriormente il rapporto con San Giorgio in veste di secondo assistente occupandosi dell’analisi gare. Oltre al ruolo in prima squadra, sarà di supporto a coach Logallo come secondo allenatore dell’Under 17 e in qualità di primo allenatore della Promozione.

Coach Stefano Purrone si è detto pienamente soddisfatto di questa conferma in blocco: “Sono molto contento della conferma del coaching staff: con Lorenzo inizieremo la nostra terza stagione insieme, mentre con Emmanuel la seconda potendo così continuare il percorso intrapreso. Sono due allenatori che hanno voglia di fare bene e sono in grado di dare un supporto sia tecnico che organizzativo in tutto ciò che riguarda il management della prima squadra; inoltre, credo che il loro valore aggiunto sia dato dal fatto che siano impegnati anche nel settore giovanile: fungono da filtro per idee e prospettive, da collegamento tra le nuove leve e la prima squadra. Nell’ultimo anno hanno fatto un lavoro eccellente rivelandosi figure tecnicamente molto importanti con un capitale umano che non può non essere tenuto in considerazione.”

Coach Purrone proseguirà insieme a Logallo e Gianfreda continuando a costruire sulle solide basi gettate in precedenza: “Un’altra stagione insieme significa avere tra le mani l’opportunità di crescere con il club e la fiducia che ci è stata data ci spinge e spingerà sempre di più a fare bene, portando il basket femminile mantovano tra le realtà più solide della Serie A2.”

Con questa prima e sostanziosa conferma del compartimento allenatori la stagione 2023/2024 di MantovAgricoltura sta ufficialmente iniziando a prendere forma.

UFF.STAMPA BASKET 2000 SAN GIORGIO