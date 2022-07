A2 UFFICIALE – Mantova conferma Petronio

La società è felice di comunicare che per la stagione 2022/2023, Cristiana Petronio (guardia, 1999) continuerà ad indossare la casacca biancorossa. Pedina fondamentale per il roster biancorosso, questo sarà il quinto anno di Petronio in casa MantovAgricoltura e nonostante la giovane età Cristiana può dirsi a pieno titolo una delle veterane della formazione, già presente nella rosa sangiorgina durante gli anni di Serie B.

Cristiana ha sposato la visione mantovana da diversi anni orsono, ma l’entusiasmo continua ad essere sempre più incalzante in una cornice societaria stimolante: “L’ambiente a San Giorgio è sempre stato super, in più il progetto proposto dagli allenatori è molto interessante e motivante sia a livello personale che di squadra.”



Nonostante i traguardi già raggiunti, Petronio non vuole fermarsi e adagiarsi, ma continuare a crescere e a far divertire: “Gli obiettivi della stagione sono sicuramente quelli di migliorare come giocatrice e persona, ma soprattutto come squadra, cercando di poter entusiasmare il nostro fantastico pubblico, come è successo negli anni passati.”



Infine, la guardia biancorossa non nasconde che dopo le soddisfazioni degli anni precedenti, la volontà è quella di aggiungerne altre al già ricco bagaglio: “Al mio quinto anno in bianco e rosso posso dire che le avventure e le soddisfazioni sono state molte fino ad ora: dalla serie B ai playoff in A2 dell’ultima stagione. Per il prossimo anno la speranza è quella di poter fare il meglio possibile in modo da raggiungere ulteriori esperienze ed emozioni per continuare a scrivere la storia bianco rossa.”

A nome della società a Cristiana va il nostro più grande in bocca al lupo per la stagione entrante.

