A2 UFFICIALE – Mantova conferma Ruffo, Bernardoni e Petronio

La società è felice di comunicare che le atlete Elisa Ruffo (pivot, 1993), Ilaria Bernardoni (guardia, 1993) e Cristiana Petronio (ala, 1999) faranno parte del roster della MantovAgricoltura per la stagione 2020/2021.

Ilaria e Cristiana, approdate in biancorosso nella stagione 2018/2019, hanno conquistato, nel loro primo anno sangiorgino, la Serie A2 e disputato, nella stagione appena trascorsa, il secondo campionato nazionale sempre con la casacca mantovana.

Elisa, veterana in termini di stagioni passate in biancorosso, arriva in casa virgiliana nel 2015. La pivot di origini veronesi è stata infatti una delle protagoniste dell’escalation positiva degli ultimi 5 anni che ha portato la società mantovana dalla Serie C fino all’attuale Serie A2.

Altri tre importanti nomi che si aggregano al roster ormai quasi definitivo di coach Borghi: ad Elisa, Ilaria e Cristiana va il nostro più grande in bocca al lupo per una buona annata.

Uff.Stampa Basket 2000 S.Giorgio