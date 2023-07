A2 UFFICIALE – Mantova conferma Veronica Dell’Olio

La società è felice di comunicare che Veronica Dell’Olio continuerà ad essere un’atleta di Basket 2000 San Giorgio anche per la stagione 2023/2024.

La lunga di origini marchigiane è approdata in biancorosso nella stagione uscente dopo l’esperienza che l’ha vista in Serie A1 con Sassari.

Anche secondo Dell’Olio l’annata appena conclusa è stata intervallata da picchi positivi e negativi – complici anche alcuni infortuni tra cui quello alla mano proprio della lunga mantovana – rivelandosi un po’ troppo severa per il gruppo mantovano: “È stata una stagione altalenante in cui purtroppo non abbiamo avuto continuità di gioco tra di noi per varie vicissitudini e sfortune, per cui spero che questa cosa non si ripeta così da poter fare il nostro corso e migliorarci.”

I volti nuovi sono per ora due, Elena Fietta e Paola Novati, che vanno ad aggiungersi la conferma di un gruppo solido di esperienza, che secondo Veronica potrà essere il fondamento su cui costruire la stagione: “Credo che la cosa positiva della prossima stagione sia che parte del gruppo dell’anno scorso è rimasto e con loro la grande unione fuori e dentro al campo che dovremo sicuramente replicare consolidando le nostre caratteristiche ed impostando il lavoro a partire da ciò che sappiamo l’una delle altre. Sono sicura che i nuovi innesti sapranno inserirsi benissimo con noi.”

Team squadra e team societario, un sinolo che è entrato nel cuore di Dell’Olio con l’auspicio di poter togliere qualche soddisfazione alla formazione mantovana: “Sono contenta di poter rimanere sia per il gruppo che per lo staff con l’obiettivo primario di fare meglio dell’anno scorso, come dicevo. La speranza? Spero di vedere gli spalti pieni di bambini, giovani atlete e tifosi come abbiamo visto nelle ultime sfide playoff che sono ciò per cui lavoriamo tutto l’anno.”

Anche per la pivot di Senigallia non c’è uno sbilanciamento con obiettivo preciso sulla stagione, l’emozione giocherà però un ruolo fondamentale: “Sarebbe bello poter regalare qualche bella partita ed emozione cestistica a tutti i nostri tifosi.”

