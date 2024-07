A2 UFFICIALE – Mantova e Marida Orazzo ancora insieme

By

Marida Orazzo, play/guardia classe 1994, continuerà la sua esperienza in casa mantovana per la terza stagione consecutiva.

Orazzo continuerà a dare manforte alla squadra virgiliana dopo una stagione conclusasi come sesta miglior realizzatrice del Girone Ovest e tredicesima assoluta del campionato di Regular season con 13,96 punti di media: un’arma importante per coach Logallo che potrà ancora contare su di lei.

Le due precedenti stagioni in biancorosso hanno avuto bilancio positivo per Marida che ammette: “La scelta di rimanere a Mantova è una scelta sentimentale prima ancora di essere anche ovviamente una scelta tecnica. Amo competere e divertirmi e Mantova mi permette di farlo grazie alle persone giuste che ti fanno entrare in palestra con il sorriso.”

Il nuovo roster di Basket 2000 San Giorgio Mantova sarà composto da nuovi innesti e solidi pilastri storici, in cui lo stare bene e sentirsi bene è sempre stata e continuerà ad essere una chiave importante: “Sono contenta di ritrovare un bel gruppo confermato di compagne con cui abbiamo già disputato la passata stagione poichè si tratta di un gruppo solido. Credo che dare continuità sia fondamentale, al tempo stesso integreremo fin da subito le nuove arrivate cercando di andare a creare quel benessere che ci ha tanto caratterizzato l’anno scorso e che ci ha spinto verso positivi risultati.”

Infine, le aspettative non sono precisamente definite, ma una su tutte è chiara, sostiene Marida: “Con questa squadra e proprio per tutto ciò che mi lega all’ambiente e alle persone vorrei onestamente riuscire a vincere qualcosa.”

Ufficio Stampa Basket 2000 San Giorgio Mantova