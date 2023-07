A2 UFFICIALE – Mantova e Orazzo ancora insieme

La società è felice di comunicare che Marida Orazzo proseguirà in biancorosso anche per la stagione entrante. Approdata in casa Basket 2000 San Giorgio l’anno scorso, la play-guardia di origini campane ha messo a segno un totale di 13,4 punti a partita (per un totale di 390 punti in 29 partite giocate) e una percentuale dell’89% dalla lunetta.

Marida Orazzo sottolinea l’importanza della familiarità e del divertimento come due delle motivazioni che le hanno fatto prendere la scelta di proseguire in biancorosso: “A Mantova mi sono trovata veramente bene in un ambiente molto familiare che mi ha permesso di giocare per tutta l’annata con divertimento tanto negli allenamenti quanto nelle partite.”

Gli obiettivi specifici non sono ancora delineati, ma uno su tutti, secondo Orazzo, dovrà essere una costante di tutto il percorso: “Non mi pongo obiettivi delineati e definiti per la prossima stagione, però c’è sicuramente un po’ di rammarico per quella appena conclusasi perchè penso che avremmo potuto fare e avremmo meritato qualcosa in più, quindi direi che in generale continuare a migliorare sarebbe uno dei traguardi.”

Nonostante qualche occasione sfumata c’è un aspetto che la play-guardia biancorossa si augura di poter trattenere: “Dalla passata stagione tengo lo spirito di gruppo che ci ha contraddistinto permettendoci di superare tante difficoltà durante l’anno tra infortuni, mancanze e problematiche varie.”

Infine un saluto ai tifosi: “Mi auguro che i nostri tifosi, che saluto tantissimo, continuino a seguirci con l’auspicio di farli divertire sempre di più.”