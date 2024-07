A2 UFFICIALE – Mantova ingaggia Fiorotto

Basket 2000 San Giorgio Mantova è felice di annunciare che Celia Noemi Fiorotto (Gualeguaychú, 02/06/1992, ala/pivot, 185 cm) è una nuova giocatrice biancorossa.

Dopo aver iniziato a muovere i primi passi sul campo di gioco del proprio paese, nel 2008 si è trasferita alla Unión Florida, in provincia di Buenos Aires fino al 2016 passando successivamente al Deportivo Berazategui iniziando ufficialmente la sua carriera professionistica; con quest’ultimo team ha conquistato il titolo della Liga Nacional nel 2018 e il Super XII. Anche nella stagione successiva, questa volta con la canotta della Asociación Atlética Quimsa di Santiago del Estero, classificandosi come seconda di tutto il campionato.

A seguito della pandemia, Celia si è trasferita nel vecchio continente andando a giocare con le CB Picken Claret della corrispondente Serie A2 spagnola con cui ha giocato fino al 2023. La scorsa stagione, invece, l’ha vista nei roster dell Posaclima Ponzano (Girone B) con la quale si è classificata al sesto posto della Regular Season raggiungendo per la prima volta nella storia della società i Play Off: con la formazione veneta ha messo a segno una media di 9,3 punti a partita con 8,3 rimbalzi e una valutazione di 11,6.

Unitamente a tutta l’esperienza con i vari club, Celia fa parte del roster della Selección dell’Argentina con la quale ha vinto i Giochi Sudamericani nel 2014, un bronzo del campionato FIBA Américas nel 2015 ed un argento, nella stessa competizione, nel 2017. Ha invece vinto la medaglia d’oro nel Campionato sudamericano del 2018, in ultimo un altro argento sempre nella medesima competizione del 2022.

Celia, che presto approderà a Mantova andando a rinforzare il roster di coach Logallo che avrà un ulteriore influsso argentino ha spiegato quali sono state alcune delle ragioni che l’hanno spinta a sposare il progetto mantovano: “Ho scelto Mantova perchè conosco molto bene Florencia, è un’amica da molti anni, e in me è nato il desiderio di tornare a condividere lo spogliatoio e il campo con lei. In più ammetto di aver sentito solo parole di elogio nei confronti della società, aspetto che mi dà molta tranquillità e fiducia.”

Avendo giocato tra le fila di una formazione di Serie A2 anche l’anno passato, Fiorotto ha già adocchiato in passato quelle che saranno le sue future compagne di squadra: “Ovviamente conosco Llorente e l’anno scorso ho seguito alcuni match per cui diciamo che le ‘conosco’ in questo senso. Credo che potremo fare davvero una buona stagione avendo a disposizione una bella squadra formata da persone che, a quanto mi è stato detto, sono veramente eccezionali. Per questo ho moltissima voglia di arrivare a Mantova per conoscerle meglio.”

La pivot argentina non si espone su particolari obiettivi, aggiungendosi però al coro iniziato dalle sue compagne, Orazzo e Llorente: “Il mio obiettivo è sicuramente quello di dare il mio supporto alla squadra in modo che, insieme, potremo essere in grado di raggiungere qualcosa di grande. In più vorrei continuare a migliorarmi come persona e come giocatrice ogni singolo giorno.”

In ultimo, ma non meno importante, Celia manda un saluto ai tifosi che presto avranno occasione di conoscerla: “Voglio salutare tutti coloro che fanno parte o supportano la Società con l’auspicio di vederli prestissimo sia durante le partite che durante le occasioni che ci saranno prima dell’effettivo inizio di campionato. Ci vediamo presto!”

Ufficio Stampa Basket 2000 San Giorgio