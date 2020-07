A2 UFFICIALE – Mantova ingaggia Laura Gatti

Laura Gatti è un giocatrice della MantovAgricoltura San Giorgio. Nata a Brescia il 30 giugno 2001, nonostante la sua giovane età ha già trascorso due stagioni in Serie A1 con la formazione sicula di Ragusa.

Laura, che rivestirà il ruolo di 3-4 con i suoi 184 centimetri, oltre all’esperienza in A1, ha giocato grazie al doppio tesseramento anche nel campionato di Serie B con il progetto Virtus Eirene.

Oltre all’esperienza in prima squadra, la giovane bresciana ha disputato, nel 2017, il campionato di Under 16 con Bergamo.

Infine Laura ha anche vestito la casacca azzurra della Nazionale con la formazione Under 16.

A Laura va il nostro più grande in bocca al lupo per la stagione che ci aspetta, con la speranza di vederla presto in campo…

Uff.Stampa Basket 2000 S.Giorgio