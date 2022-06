A2 UFFICIALE – Mantova piazza il colpo Veronica Dell’Olio

La società è lieta di comunicare che a partire dalla stagione 2022/2023, Veronica Dell’Olio (ala grande, 1993) sarà un’atleta biancorossa.

Nata a Senigallia, Veronica muove i primi passi sul rettangolo di gioco di Pesaro, città con una cultura cestistica storica in cui si è sempre respirata pallacanestro, per cui per Dell’Olio: “Era pressochè impossibile non innamorarsi di questo sport.”

La trafila del minibasket ed i primi anni di giovanili sono stati svolti proprio in terra pesarese, mentre la prima esperienza fuori casa è arrivata a 16 anni: Veronica si è trasferita a Roma per vivere l’esperienza biennale di College Italia, un’opportunità che a suo dire, non poteva farsi in alcun modo sfuggire. A partire da quel momento è iniziato il suo vero e proprio percorso di vita e professionale a livello sportivo. Nel suo curriculum di esperienze è di rilievo quella in Serie A1 con Umbertide, occasione di gavetta, delusioni e tante soddisfazioni in un mix che l’ha certamente formata a livello mentale, consentendole di apprezzare l’abnegazione, la fatica ed il sacrificio. A seguire vi è l’approdo in terra veronese con Alpo, formazione con la quale ha disputato quattro campionati ed un’avventura che le è rimasta nel cuore. Un gruppo, quello trovato ad Alpo, che ha lasciato il segno nella sua esperienza professionistica ed al tempo stesso qualche rammarico per non essere riuscite nel grande salto verso la serie maggiore dopo due finali sfumate in extremis. Infine, in quest’ultima stagione Veronica è stata di casa in terra sarda a Sassari nella massima serie in cui ha potuto assaporare il gusto dell’Europa.

Veronica ed il suo parterre di esperienze inizieranno a vestire la casacca di MantovAgricoltura a partire dal prossimo raduno, un innesto importante in casa biancorossa: “Come prima cosa tengo a dire che sono veramente super felice ed entusiasta, non vedo l’ora di iniziare a breve questa nuova avventura.” L’incontro con coach Purrone e coach Logallo è stato folgorante e contagioso: “Ho subito percepito la loro grande passione e dedizione nel raccontarmi della squadra e del progetto che intraprenderemo. Il loro entusiasmo mi ha fin da subito coinvolta e ciò mi ha spinto ad accettare questa sfida. Il prossimo campionato, a mio avviso, si preannuncia come molto competitivo e questo aspetto aggiunge ulteriori stimoli a quelli che sento già di avere.”

La squadra è in fase di definizione, ma gli obiettivi sono già chiari per l’ala grande di Senigallia: “Penso che potremo essere una buonissima squadra con tutte le carte in regola per poterci prendere un bello spazio nel prossimo campionato. Lavorando bene insieme potremo toglierci, perchè no, qualche bella soddisfazione! Chiaramente la prima cosa che ci auguro è quella di trovare un bel feeling tra compagne perchè essere un gruppo affiatato aiuta ad avere quel qualcosa in più indispensabile nei momenti difficili in partita. Insieme potremo fare sempre meglio.”

A nome della società a Veronica va il nostro più grande in bocca al lupo per la stagione entrante ed un caloroso benvenuto in casa Basket 2000 San Giorgio.

Uff.Stampa Basket 2000 San Giorgio