Dopo la conferma di Llorente, Pizzolato e Monica a livello di roster e l’inserimento ufficiale dei coach Purrone e Logallo, in casa MantovAgricoltura è tempo di una nuova conferma.

Elisa Ruffo, pivot di origine veronese classe 1993, proseguirà per il settimo anno consecutivo l’avventura biancorossa: approdata a San Giorgio quando la formazione ancora militava in Serie C, Elisa è a pieno titolo una delle veterane che ha permesso l’ascesa di MantovAgricoltura fino alla Serie A2.

Elisa Ruffo ha commentato così la sua permanenza e l’annata appena trascorsa: “Questo sarà il mio settimo anno a Mantova, sono arrivata che eravamo in Serie C ed ora siamo in A2. È incredibile. È stato un anno sicuramente complicato per varie vicissitudini come il Covid-19 ed in generale una stagione particolare e diversa dalle altre. È stato un bene essere riuscite a concluderla nonostante tutto; probabilmente ci aspettavamo qualcosa in più, lo ammetto: per la squadra che avevamo potevamo centrare l’obiettivo playoff. Non ci siamo riuscite, ma perlomeno non siamo rientrate nel girone di play-out.”

La sua conferma arriva dopo quella di tre compagne, a sua detta, importanti per il suo percorso cestistico e personale: “Per le mie compagne già confermate sono veramente contenta: con Giulia ed Alice siamo in squadra insieme da moltissimi anni e tanto dentro quanto fuori dal campo sono due punti di riferimento, per cui sono molto entusiasta della loro permanenza. In più mi fa veramente moltissimo piacere la conferma anche di Florencia che penso onestamente sia il pivot più forte del campionato oltre che essere una compagna di squadra straordinaria. Non ho mai trovato qualcuno come lei, la sua conferma ha contribuito nella mia decisione di proseguire.”

Fresca di conferma, per Elisa si pensa già ai desideri ed aspettative del prossimo anno: “Le aspettative per il prossimo anno sono buone e penso che si stia formando un gran bel gruppo. L’obiettivo sarà quello di centrare i playoff, ma non solo. Spero veramente di far bene e di poter andare il più lontano possibile: penso che ci siano tutti i buoni presupposti per provare a fare un lungo viaggio.”

Infine, come già accennato dalle sue compagne, il più grande auspicio per la prossima stagione è quello di ritornare in campo nel modo più normale possibile, soprattutto con il valore aggiunto di MantovAgricoltura: “Spero e mi auguro vivamente che almeno quest’anno ci possa essere il nostro sesto uomo sugli spalti, cioè i tifosi: ci sono mancati tantissimo in questa annata e ci terrei particolarmente alla loro presenza fisica e a rivederli al nostro fianco.”

Siamo contenti di averti ancora con noi Elisa, in bocca al lupo per la stagione.

Uff.Stampa Basket 2000 San Giorgio