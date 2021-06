Un’altra importante conferma in casa MantovAgricoltura è quella di Sofia Bottazzi, guardia tiratrice mantovana (1998). Cresciuta nel vivaio sangiorgino fin dalle giovanili, con una parentesi tra le fila di Alpo nelle formazioni under e nella prima squadra, è ritornata poi a San Giorgio nell’annata 2017/2018; per Sofia si tratta della quinta stagione senior in biancorosso.

Nelle passate stagioni diversi infortuni hanno intralciato il percorso di Sofia, tra cui la rottura dei legamenti del ginocchio nel debutto di stagione dell’annata 2018/2019. È ritornata in campo nella stagione successiva in Serie A2, bruscamente interrotta a causa della pandemia. Per la stagione appena trascorsa, ancora sfortune per Bottazzi, che ha subito un infortunio ad un piede per cui è dovuta restare lontano dal campo per un paio di mesi rientrando poi a pieno regime in campo da dicembre. Nonostante tutti gli accadimenti, Sofia si è sempre dimostrata tenace e gagliarda ritornando sempre in campo con più voglia di giocare di prima senza mai farsi scoraggiare. A questo le è valso il “Sofy Mentality” datole dalle sue compagne ossia la mentalità completamente dedicata all’allenamento, al miglioramento e alla cura dei dettagli per ritornare in campo più forte di prima senza mai perdere una sessione di allenamento od una partita delle proprie compagne.

Sofia ha quindi commentato la scorsa stagione con l’auspicio, così come le sue compagne, di poter tornare il prima possibile a qualcosa di molto simile alla normalità prepandemica: “La scorsa stagione ha registrato evidenti difficoltà logistiche che hanno lasciato il segno nel rendimento di atlete e squadre. Tuttavia, siamo riuscite a difendere la nostra posizione e speriamo che, col ritorno alla normalità, ci si possa confrontare in uno scenario agonisticamente naturale laddove il supporto del pubblico tornerà a fare la differenza.”

Sulla prossima stagione, invece, la volontà è quella di puntare in alto insieme: “Dalla prossima stagione mi aspetto di lavorare proficuamente in un gruppo unito che si batterà per un obiettivo comune. Costanza e miglioramento dei dettagli saranno fondamentali per puntare in alto.” Si stanno delineando tutte le componenti della squadra e la voglia di tornare in campo è già alle stelle: “C’è voglia di ricominciare per acquisire forma fisica e fiducia di squadra sin dai primi allenamenti: ogni campionato è una battaglia, ma amo le sfide e sono pronta a tornare in campo per contribuire al raggiungimento del miglior risultato!”.

Uff.Stampa Basket 2000 San Giorgio