A2 UFFICIALE – MantovAgricoltura conferma un altro tris di giocatrici: Pizzolato, Bottazzi e Pastore

Dopo la presentazione dei nuovi innesti e le conferme di Antonelli e Monica, il Basket 2000 San Giorgio è felice di comunicare che anche Sofia Bottazzi, Laura Pastore e Alice Pizzolato vestiranno ancora la casacca della MantovAgricoltura per la stagione entrante.

Altri tre importanti volti conosciuti che vanno a dare sempre più solidità al roster biancorosso e a dare un senso di continuità rispetto al progetto iniziato nelle passate annate.

A Sofia, Laura e Alice va il nostro più grande in bocca al lupo per la stagione che tra poco inizierà: siamo contenti che, nonostante il modo brusco ed improvviso in cui ci siamo dovuti salutare, il nostro sia stato solo un “Arrivederci”. Non vediamo l’ora di rivedervi in campo a lottare per la nostra maglia come ci avete mostrato di saper fare!

Uff stampa Basket 2000 San Giorgio