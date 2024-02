A2 UFFICIALE – Mara Buzzanca è la nuova allenatrice di Roseto

La società Panthers Roseto è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con Maria “Mara” Buzzanca che assume il ruolo di capo allenatrice della prima squadra.

Nata a Milazzo, provincia di Messina, classe 1976, la Buzzanca prima di diventare allenatrice ha avuto una brillante carriera da giocatrice, nel ruolo di guardia, giocando in Serie A1 con Alcamo, Rovereto, Bolzano e Livorno. Nel 2011 ha ricevuto il Premio Donia come migliore cestista siciliana, risultando la migliore marcatrice del campionato di Serie A2 con la maglia di Ragusa (media di 17,8 punti a partita).



Appese le scarpe al chiodo, la Buzzanca ha iniziato il suo percorso da coach, contribuendo alla fondazione nel 2012 dell’Alma Basket Patti e iniziando a fare le prime esperienze da tecnico sulla panchina del CUS Unime Messina (Serie C) dal 2014 al 2017.



Dal 2017 al 2023 è stata capo allenatrice dell’Alma Basket Patti, società con cui ha raggiunto la semifinale Play Off per la promozione in Serie A1 per due anni consecutivi, risultando uno dei tecnici più apprezzati della categoria. Nel 2022 è stata nominata referente tecnico territoriale femminile della Fip Sicilia, organizzando i raduni per le cestiste Under 15.

Coach Buzzanca inizierà da oggi il suo percorso con le Panthers Roseto.



Ufficio Comunicazione Panthers Roseto