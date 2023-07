A2 UFFICIALE – Margherita Mataloni resta al Basket Girls Ancona

Il Basket Girls Ancona è lieto di comunicare il proseguimento del rapporto di collaborazione con la giocatrice Margherita Mataloni per la quale la stagione 23/24 sarà complessivamente la 7a con la maglia biancorossa addosso. La conferma di “Maggie” è un ulteriore, fondamentale, passo nel processo di costruzione del roster dorico affidato alle cure tecniche di coach Luca Piccionne e che per il momento vede al suo interno soltanto giocatrici che si sono guadagnate la meritata riconferma dopo la positiva scorsa annata culminata con il raggiungimento del mantenimento della Serie A2.

Classe 1995, Mataloni è cresciuta nella “cantera” del Basket Girls con cui ha disputato ben 6 Finali Nazionali durante il proprio percorso nelle giovanili. L’esterna anconetana arriva prestissimo in orbita della prima squadra giocando il suo primo campionato senior nella stagione 2012/2013. In totale quattro campionati con la maglia biancorossa con tanto di promozione nel campionato di A2 nel 14/15 e il successivo esordio nel secondo campionato nazionale l’anno successivo. Nell’estate 2016 lascia la sua Ancona per aprire una parentesi lunga cinque anni che la porta a Civitanova (biennio 16/17 e 17/18), Battipaglia (18/19) e San Salvatore Selargius (19/20) in A2 fino all’esordio in massima serie nella stagione 20/21 a Sassari. Torna ad Ancona nell’estate 2021 accettando il progetto del Basket Girls che punta al salto di categoria dalla Serie B. Detto fatto al termine di una lunga stagione le doriche vincono il campionato ottenendo la meritata promozione con Mataloni che si erge come una delle protagoniste. Nell’ultima stagione “Maggie” rimane con le Girls che tornano a riassaporare il gusto dell’A2.

13.2 punti, 4,9 rimbalzi, 2,7 assist, le medie stagionali di Mataloni leader statistico della squadra di Piccionne. Su 27 partite è andata in doppia cifra per ben 19 volte, con il proprio record stagionale ottenuto contro Firenze alla 18a giornata segnando 25 punti. La sua conferma rappresenta un punto fermo nell’organico di coach Piccionne.

Ufficio Stampa BASKET GIRLS ANCONA