A2 UFFICIALE – Margherita Tintori giocherà a Vigarano

Pallacanestro Vigarano comunica l’arrivo di Margherita Tintori per la stagione 2023/2024. Guardia, toscana di Pescia, classe 2006 (compirà 17 anni sabato), dopo due stagioni alla Nico Basket Ponte Buggianese (oltre 5 punti a gara, in 30 partite giocate, nella stagione 2021/2022), l’anno passato si è spostata a Lucca. Adesso la prima chiamata fuori dalla sua Toscana. A Vigarano avrà un ruolo da protagonista: ottimo prospetto, guardia tiratrice con buon gioco difensivo.

“Tintori aveva fatto già bene due stagioni fa, partendo in quintetto con la canotta della Nico Basket – dice coach Andrea Castelli -, è una ragazza davvero molto motivata, che ha voglia di disputare una buona stagione. Sarà la nostra guardia titolare, avrà tanta responsabilità, è una ragazza che conosco bene e penso che possa fare quello che le chiederemo”.“Sono molto contenta della scelta che ho fatto – le prime parole della neo guardia biancorossa Margherita Tintori -, parlando con la società ho sentito molta fiducia, ho fatto la scelta giusta anche perché è la prima volta che vado via di casa. Vista la grande fiducia che mi viene data dalla società ho deciso di scegliere Vigarano. Spero di poter dare il massimo per la squadra, di aiutarla in ogni situazione, non vedo l’ora di iniziare la preparazione. La stagione? Starà a noi, dall’impegno e dalla voglia che metteremo sul parquet. A livello tecnico tattico baso il mio gioco soprattutto sul tiro, in molte situazioni, negli ultimi anni ho preso la caratteristica di attaccare, subire falli e passare il pallone, ho aggiunto al mio bagaglio personale sempre più movimenti che mi faranno crescere. A Vigarano spero di poter crescere ancora di più, mettendomi a disposizione della squadra, scendo sempre in campo dicendomi che voglio vincere, alla fine guarderemo il risultato, guardando le cose positive, migliorando quelle che eventualmente non faremo al meglio”.

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano