A2 UFFICIALE – Margherita Tintori inserita nel roster di Nico Basket

Un nuovo inserimento nel roster rosanero, si tratta di una giovanissima proveniente dal nostro settore giovanile. Finalmente Margherita Tintori ha compiuto gli anni per poter far parte ufficialmente del team della prima squadra e vestire la maglia rosanero.

Il DG Zazzaroni fa il punto su questo nuovo innesto:

“È una giovane che si affaccia stabilmente per la prima volta nel gruppo della prima squadra. Talento puro, fisico in definizione, ha mani molto educate. I margini di miglioramento sono tanti ma a 14 anni possiede già un bagaglio tecnico rilevante. Tiratrice affidabile sarà sicuramente un elemento che coach Andreoli farà crescere sia tecnicamente che tatticamente. Le qualità ci sono il tempo pure.”

