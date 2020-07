A2 UFFICIALE – Maria Lazzaro secondo innesto di Vicenza

Maria Lazzaro è il secondo neo acquisto della stagione 2020/21. La

società comunica che le trattative per portare alla corte del coach

Claudio Rebellato la giocatrice toscana si sono concluse felicemente. Classe

1996, altezza cm 175, lo scorso anno giocava in A2 nella Nico

Montecatini – anche nel 2018-19, mentre l’anno prima al S. Giovanni

Valdarno – in campo per 27 minuti a partita segnando 8,3 punti a match.

Ricopre indifferentemente i ruoli di 2-3. Giocatrice completa, di grande

grinta, è sicuramente dotata di ottimo spirito combattivo, mai doma. Ora

il vicepresidente Gianfranco Dalla Chiara, a cui è affidata la campagna

di rafforzamento, si butterà alla ricerca di una lunga di valore che

ancora manca nel roster. E le idee in proposito sono chiare.

–

Ufficio Stampa A.S.Vicenza VelcoFin InterLocks