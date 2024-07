A2 UFFICIALE – Marika Labanca firma con Ragusa

By

Marika Labanca si aggiunge al roster della Passalacqua Ragusa, edizione 2024/2025. Ala/pivot classe 2003, Marika è reduce dall’ultima stagione con la maglia di Broni, in Serie A2, nella quale è stata un cambio prezioso in seno alle rotazioni delle lunghe, risultando sempre positiva nelle statistiche sia a livello di punti che di rimbalzi. Per lei anche due anni nella massima serie con la maglia di Costa Masnaga che, da giovanissima, le è servita da trampolino di lancio. Adesso la chiamata di Ragusa dove la giovane 21enne, che è nel giro delle nazionali giovanili, può consacrarsi definitivamente. Marika va così ad aggiungersi a capitan Chiara Consolini e a Ramona Tomasoni.

Ufficio stampa, Michele Farinaccio