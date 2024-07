A2 UFFICIALE – Maroglio torna ad Ancona

Il Basket Girls Ancona comunica che nel roster 2024/2025 che si appresta ad affrontare il campionato di Serie A2 troverà posto anche Stefania Maroglio, playmaker classe 2001 che torna in biancorosso dopo una parentesi avuta con il Panthers Roseto nella seconda parte della scorsa stagione.

Frizzante regista nata a Porto S.Giorgio, Maroglio è un prodotto delle giovanili della Fe.Ba Civitanova dopo aver iniziato a fare canestro nella società della sua città natale. Il debutto in A2 a Viterbo, qualche apparizione nel giro delle nazionali giovanili U14 e U15 e il ritorno a Civitanova. Sul finire della stagione 2019/20 Maroglio arriva al Basket Girls in Serie B. Da quel momento disputa altri tre campionati interi in maglia dorica tra cui quello 21/22 che sancisce la promozione in A2 delle anconetane. Resta nel capoluogo nella stagione 22/23 chiusa con la salvezza ai playout. 28 presenze con una media realizzativa di 4.9 punti a partita. E’ ad Ancona anche nel campionato 23/24 ma fino a dicembre. Maroglio gioca 10 partite con le Girls e poi si trasferisce a Roseto dove chiude l’annata con 18 presenze a 2.2 punti di media con le abruzzesi che giocano la Final Eight di Coppa Italia si fermano alla serie di semifinale playoff persa contro Udine.

Ora il rientro ad Ancona riprendendosi una maglia che ormai è come una sua seconda pelle.

Queste le parole di Stefania dopo la certezza del suo rientro “Sono molto contenta di ritornare. In Ancona ho vissuto momenti davvero indimenticabili, la promozione in serie A, ma anche la salvezza nel 2023, dopo una stagione travagliata. Ora si volta pagina. Non potevo rifiutare la chiamata di coach Piccionne e non vedo l’ora di ricominciare a lavorare al massimo per raggiungere altri e magari più alti obiettivi. La forza della squadra e della Società è sempre stata il gruppo, la determinazione e il lavoro. Ed è per questo che sono sicura che ce la metteremo tutta. Mi auguro che i nostri sogni siano condivisi da tanti sportivi anconetani, che aspettiamo numerosi al palazzetto.”

BENTORNATA STEFANIA!

UFF.STAMPA BASKET GIRLS ANCONA