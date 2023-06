A2 UFFICIALE – Marta Miščenko è il nuovo centro di Empoli

L’Use Rosa Scotti sale in Lituania a pescare la sua straniera per la prossima stagione. Marta Miscenko, classe ’95, è la nuova pivot della squadra biancorossa. Alta 194 centimetri, è reduce dal titolo conquistato nel suo paese con il TTT Riga, squadra alla quale è arrivata dopo una carriera che l’ha vista protagonista anche negli Stati Uniti.

Già a livello giovanile Marta si era messa in mostra raccogliendo ottimi risultati con le nazionali del suo paese. Da lì il salto oltre oceano nel 2012, precisamente all’accademia di Northwood dove resta due anni prima di trasferirsi come matricola all’università del Texas. Fino al 2018 la sua carriera le regala soddisfazioni da Junior a Wingate e poi nella south atlantic conference dove, nel 2017/2018, è nominata giocatrice dell’anno. E’ questa la stagione che segna anche il suo debutto nella nazionale senior del suo paese ed il ritorno in Europa, precisamente in Spagna nel Gdko Bizkaia (2019/2020), Ucam Jairis (2020/2021) ed Estepona (2021/2022). Ogni anno chiude con ottimi numeri tanto che, alla luce anche delle sue prestazioni in Nazionale (ha fatto parte della spedizione europea del suo paese e con quella del 3 contro 3), la squadra 21 volte campione lettone, il Riga, la riporta in patria dove vince il titolo. Ora l’Italia con l’Use Rosa Scotti.

“Marta arriva da una squadra importante – spiega – è una pivot pura, esperta, capace di prendere bene posizione dentro l’area. Mi è piaciuta subito come disponibilità e la sua carriera e le presenze nella nazionale ci confermano che si tratta di una ragazza di valore. Oltre a poterci dare profondità di gioco, è molto attenta e presente anche nella fase difensiva e quindi abbiamo puntato con decisione su di lei per il prossimo anno convinti che ci possa dare peso ed anche qualità”.

Benvenuta a Empoli, Marta.

